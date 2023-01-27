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Суд розпочне розгляд по суті справу про квартири Нацгвардії

Фото: екс-нардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд призначив розгляд справи про незаконне заволодіння квартирами Національної гвардії. Засідання призначене на 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Обвинуваченими у справі проходять семеро людей, серед яких колишній нардеп та екс-командувач Національної гвардії України, топ-менеджмент найбільшої будівельної компанії України та колишній високопосадовець Збройних сил України.

Джерела в правоохоронних органах повідомили РБК-Україна, що серед обвинувачених:

  • екс-нардеп Максим Микитась;
  • колишній заступник президента будівельної корпорації "Укрбуд" В'ячеслав Мармиш;
  • екс-командувач Нацгвардією Юрій Аллеров;
  • колишній радник Аллерова Олег Борисов;
  • власник приватного охоронного підприємства, підозрюваний у керівництві титушками Сергій Лещенко.

Сума встановлених у виробництві збитків перевищує 81 млн гривень.

Нагадаємо, екс-нардеп Максим Микитась нібито організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю у Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим.

За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник зводив житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло у якому значно нижчі.

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