Суд в Росії заочно заарештував молдавського олігарха Плахотнюка

Тверський суд Москви заочно заарештував молдавського олігарха і колишнього лідер Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, у Російській Федерації його звинувачують в організації злочинного співтовариства, а також в участі в ньому.

"Задовольнити клопотання слідства, обрати Плахотнюку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно", - заявив суддя.

Згідно з рішенням суду, обраний запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території країни. Згідно з даними слідства, на даний момент Плахотнюк знаходиться в Сполучених Штатах Америки.

Адвокат Плахотнюка в суді заявила про невинність підозрюваного та просила відмовити в заочний арешт. Також вона сказала, що переслідування Плахотнюка носить політичний характер.

У свою чергу, слідчий заявив про намір добиватися екстрадиції обвинуваченого в Росії.

"У справі зібраний достатній обсяг доказів, які дозволяють стверджувати про причетність Плахотнюка до осудним йому злочинів і домагатися його екстрадиції в Росію", - повідомив представник МВС.

Нагадаємо, 14 червня після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови. Причому, два з них прилетіли з Туреччини, ще один - з Києва. На одному з них покинув країну і Володимир Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину. При цьому не уточнюється, куди саме вилетів олігарх.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з точки зору Москви політика Плахотнюка і Демократичної партії вважалася антиросійською. Однак стало відомо, що 11 червня на зустрічі з представником Кремля Плахотнюк передав конверт з пропозиціями про зміну зовнішньополітичного курсу, а також про врегулювання конфлікту в Придністров'ї на основі федералізації Молдови.