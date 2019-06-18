МВС Молдови вимагає зняти недоторканність з Плахотнюка

Фото: Володимир Плахотнюк (wikipedia.org)

Глава МВС Молдови вимагає зняти депутатську недоторканність з Володимира Плахотнюка

Міністерство внутрішніх справ Молдови вимагає зняти недоторканність з олігарха Володимира Плахотнюка, який покинув країну після відставки уряду Павла Філіпа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Unimedia.

Як повідомляється, глава МВС Молдови Андрій Настасе засудив Генеральну прокуратуру і закликав тимчасово відсторонити суддів Конституційного суду, і притягнути їх до відповідальності, а також відкликати парламентську недоторканність Володимира Плахотнюка.

"Я повідомляю генерального прокурора про те, що з боку суддів Конституційного суду Поалелунжь Міхая, Апольски Раїси, Артура Решетнікова, Гуріна Корнеліу, Бэешу Аурела і Запорожан В'ячеслава була зроблена спроба узурпації влади в державі - дії, вчинені з метою узурпації або насильницького утримання влади в державі в порушення Конституції Республіки Молдова", - заявив міністр внутрішніх справ

За словами голови МВС Молдови, номинативные акти Конституційного суду призвели до встановлення дуалізму влади і, отже, до кризи, яка торкнулася і екстраполював все суспільство через неоднозначне і образливого тлумачення конституційних норм.

Таким чином, він вимагає притягнення до відповідальності всіх вищезазначених осіб, а також скасувати депутатську недоторканність у Володимира Плахотнюка.

Генеральна прокуратура поки не відреагувала на заяву Настасе.

Нагадаємо, 14 червня після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови. Причому, два з них прилетіли з Туреччини, ще один - з Києва. На одному з них покинув країну і Володимир Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину. При цьому не уточнюється, куди саме вилетів олігарх.

Зазначимо, Конституційний суд Молдови визнав незаконним уряд, яке очолювала Майя Санду. Кабмін Павла Філіпа до п'ятниці, 14 червня, відмовлявся йти у відставку. У той же час президент РФ Володимир Путін виступив із заявою про підтримку Додона і його нинішніх союзників з блоку ACUM, а також назвав Павла Філіпа і Володимира Плахотнюка узурпаторами влади в Молдові.

Зазначимо, з точки зору Москви політика Плахотнюка і Демократичної партії вважалася антиросійської. Проте минулого тижня стало відомо, що на зустрічі з представником Кремля Плахотнюк передав конверт з пропозиціями про зміну зовнішньополітичного курсу, а також про врегулювання конфлікту в Придністров'ї на основі федералізації Молдови.