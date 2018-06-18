Слідчий комітет РФ відкрив нові справи проти українських військових

Справи відкрито через "обстріли" цивільних об'єктів на Донбасі
Слідчий комітет Російської Федерації (РФ) відкрив нові справи проти українських військових. Про це йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.
Як повідомляється, військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії України 7-13 червня 2018 року нібито провели "артобстріли" об'єктів цивільної інфраструктури на Донбасі - в Саханці, Зайцевому, Горлівці, Василівці, Донецьку, Докучаєвську, Олександрівці.
"В результаті обстрілу поранення отримали 10 мирних жителів, зруйновані будинки, пошкоджено будівлю "Міськводоканалу" міста Докучаєвська. За вказаним злочинним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Російської Федерації (РФ) порушив справу проти 15 суддів Конституційного суду України.