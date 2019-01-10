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Денісова анонсувала поїздку до Москви на зустріч з моряками

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 15:58
Денісова анонсувала поїздку до Москви на зустріч з моряками
Фото: Людмила Денісова (УНІАН)

На даний момент тривають переговори про можливість зустрічі Денисової з захопленими українськими моряками

Український омбудсмен Людмила Денісова анонсувала поїздку до Москви з метою зустрічі з незаконно затриманими РФ українськими моряками. Про це вона повідомила журналістам після зустрічі з родичами полонених моряків в Одесі, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

Відзначимо, що зараз тривають переговори про можливість зустрічі уповноваженого з прав людини з захопленими українськими моряками. За її словами, переговори з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою щодо українських моряків тривають кожен день.

"Я кожен день спілкуюся з пані Москальковою. Але вона теж не може щось зробити, згідно зі своїм мандатом: надати довідку, пустити мене в ізолятор в Лефортово. Адже вона не може прийняти таке рішення. Я вже неодноразово зверталася до директора федеральної служби безпеки РФ Бортнікову. Зараз на розгляді знаходяться мої заяви про можливість зустрічі з нашими військовополоненими у слідчому ізоляторі. Я буду на наступному тижні в місті Москва", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що постарається домовитися про можливість зустрічі з українськими моряками.

"Ми знаємо, що будуть судові засідання в Лефортовському суді. Будуть розглядати питання про продовження строку перебування, на жаль, наших моряків під вартою. Будемо працювати", - додала вона.

Нагадаємо, також сьогодні Денісова заявила, що незаконно заарештовані в Росії українські моряки забезпечені адвокатської підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ.

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