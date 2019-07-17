Суд в РФ продовжив арешт уже 12 українським морякам

Суд у Росії продовжив арешт ще шістьом українським морякам - Василю Сороці, Андрію Артеменку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулибі, Віктору Беспальченку. Про це повідомив авдвокат Костянтин Котов, повідомляє "Громадське".

Сьогодні суд також продовжив арешт Дениса Гриценку, Сергію Попову, Богдану Головашу, Михайлу Власюку, Андрію Драчу, В'ячеславу Зінченко. Таким чином, суд продовжив арешт уже 12 морякам. Засідання проходило у закритому режимі.

"У ході засідання захистом було заявлено клопотання про долучення наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, доповіді УВКПЛ ООН і двох резолюцій ПАРЄ в обґрунтування своєї позиції", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, минулого місяця Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Після цього заступник глави МЗС Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що питання про можливий обмін 24 військовополонених українських моряків обговорюється з українською стороною.