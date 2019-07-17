Суд в РФ продовжив арешт шістьом українським морякам

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Морякам продовжили арешт до 24 жовтня

Суд у Росії продовжив термін утримання під вартою шістьом українським морякам до 24 жовтня. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Адвокат повідомив, що судове засідання проходило в закритому режимі в Лефортовському районному суді Москви. За рішенням суду, термін утримання під вартою продовжений морякам до 24 жовтня 2019 року. Мова йде про Дениса Гриценка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Михайла Власюка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко.

"У ході засідання захистом було заявлено клопотання про долучення наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, доповіді УВКПЛ ООН і двох резолюцій ПАРЄ в обґрунтування своєї позиції", - повідомив Полозов.

У Лефортовському районному суді Москви підтримуємо наших моряків! Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 17 липня 2019 р.

РБК-Україна писало, що нещодавно російський омбудсмен заявила, що Росія була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі Україні.

Раніше повідомлялось, що заступник глави МЗС Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що питання про можливий обмін 24 військовополонених українських моряків обговорюється з українською стороною.

Зазначимо, Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.