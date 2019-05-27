Суд РФ відхилив апеляції чотирьох українських моряків

Московський міський суд у понеділок, 27 травня, відхилив апеляційні скарги адвокатів п'ятої четвірки військовополонених українських моряків, захоплених Росією в листопаді минулого року в районі Керченської протоки. Про це повідомив адвокат Микола Полозков, передає "Крим.Реалії".

"По першій четвірці суд закінчився. Жодних змін у порівнянні з попередніми судами: скарги залишені без задоволення. Строки тримання під вартою залишені в силі", - заявив Полозов.

Нагадаємо, сьогодні Московський міський суд розглядає апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок українських моряків. Зокрема, суд сьогодні розгляне апеляції на продовження варти щодо двох четвірок військовополонених українських моряків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 травня поточного року Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року.

27 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля не буде змінюватися щодо можливості звільнення українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в користь України.

Він наполягає, що стосовно українців має завершитися слідство "у зв'язку з порушенням закону про кордон" і відбутися суд.

Також в Одесу прибув американський сенатор-республіканець Джеймс Лэнкфорд. Він планує провести зустрічі з командувачем ВМС України Ігорем Воронченко, генерал-лейтенантом Прикордонної служби Сергієм Косиком та представниками Національної поліції. Він підкреслив, що приїхав в Одесу вислухати всіх, хто може допомогти зі звільненням українських моряків з полону.