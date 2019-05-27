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Одесу відвідав сенатор США Джеймс Лэнкфорд

Новини » Політика    27.05.2019 - 14:58
Одесу відвідав сенатор США Джеймс Лэнкфорд
Фото: Джеймс Лэнкфорд (facebook.com/lankfordforamerica)

Лэнкфорд приїхав в Одесу вислухати всіх, хто може допомогти із звільненням військовополонених українських моряків

В Одесу прибув американський сенатор-республіканець Джеймс Лэнкфорд, який планує зустрітися з українськими чиновниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, Лэнкфор планує провести зустрічі з командувачем ВМС України Ігорем Воронченко, генерал-лейтенантом Прикордонної служби Сергієм Косиком та представниками Національної поліції.

Республіканець взяв участь у спільному брифінгу з представниками парламенту і місцевої влади.

"Я був в Україні декілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це винятково важлива частина України, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця всіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо їх швидкого повернення. Ми продовжуємо співпрацю з Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри і економічного співробітництва", - сказав Лэнкфорд.

Також він підкреслив, що приїхав в Одесу вислухати всіх, хто може допомогти із звільненням військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

27 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля не буде змінюватися щодо можливості звільнення українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в користь України.

Він наполягає, що стосовно українців має завершитися слідство "у зв'язку з порушенням закону про кордон" і відбутися суд.

Також сьогодні Московський міський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків.

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