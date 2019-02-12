Суд у РФ залишив під вартою вісьмох українських моряків

Суд залишив моряків під вартою до 24 квітня

Суд в Москве признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Суд оставил под стражей до 24 апреля командира Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, и Сергея Цыбизова. До этого, 7 февраля, суд оставил под стражей - Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

Также сообщается, что 13 февраля суд в Москве рассмотрит жалобы на продление ареста еще четырех моряков.

РБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов заявил, что во время проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года около Керченского пролива, повторно заявили, что являются военнопленными.

Добавим, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что РФ опять не предоставила доказательств о состоянии здоровья моряков. Она напомнила, что раненые Андрей Ейдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко так же как и раньше требуют качественного лечения и оперативного вмешательства.