РФ знову не надала доказів про стан здоров'я моряків, - омбудсмен

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Москалькова запевняє, що російські медики розцінюють стан здоров'я моряків як задовільний

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова розповіла українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров'я захоплених у Керченській протоці українських моряків задовільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Водночас, омбудсмен наголосив, що жодного офіційного підтвердження цій інформації немає.

"Отримала відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової на мої багаторазові звернення щодо українських військовополонених. Російський Омбудсман запевняє, що стан здоров’я моряків медики оцінюють як задовільний. Але, знову ж таки, жодного офіційного підтвердження у вигляді медичної довідки немає!", - написала Денісова.

Вона нагадала, що поранені Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко так само як і раніше потребують якісного лікування та оперативного втручання. Крім того, медичної допомоги потребують не лише вони, а й інші наші моряки.

"Ми й надалі будемо наполягати на переведенні трьох поранених моряків на лікування до третьої (нейтральної) країни та безумовному звільненні всіх полонених моряків, згідно з Третьою Женевською Конвенцією "Про поводження з військовополоненими" від 12 серпня 1949 року", - додала омбудсмен.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в даний момент чекає результатів результатів повторних аналізів Андрія Ейдера для підтвердження можливого його зараження вірусом гепатиту.

РБК-Україна писало, що у РФ погіршився стан здоров'я ще трьох українських моряків.