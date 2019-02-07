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Суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою

Новини » Суспільство    07.02.2019 - 12:29
Суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка залишили під арештом

Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох військовополонених моряків під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова, опубліковане в Facebook.

Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги захисту щодо першої четвірки військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

Адвокат повідомив, що за клопотанням слідства засідання пройшло у закритому режимі. Також суд відмовився долучити копію резолюції ПАРЄ. Скарги були залишені без задоволення.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі в переговорах з Росією поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Додамо, що Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує "Азовський пакет санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.

 

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