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Четверо українських моряків знову заявили, що є військовополоненими

Новини » Суспільство    09.02.2019 - 12:17
Четверо українських моряків знову заявили, що є військовополоненими
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Моряки відмовилися від дачі показань

Адвокат Микола Полозов заявив, що під час проведення слідчих дій четверо українських моряків, які були захоплені російськими силовиками в листопаді 2018 року близько Керченської протоки, повторно заявили, що є військовополоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Полозов розповів, що проводилися слідчі дії відносно капітана буксира "Яни Капу" Володимира Лісового, мічмана "Яни Капу" Юрія Будзило, командира катера "Нікополь" Богдана Небилиці і командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка.

"Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі свідчень відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені ст. 17 Конвенції. В ході слідчих дій було заявлено клопотання про долучення копій резолюції ПАРЄ", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою. Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги захисту щодо першої четвірки військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

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