Суд у РФ залишив під вартою 20 українських моряків

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку та Олега Мельничука

Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере, Василие Сороке и Олеге Мельничуке. Адвокат рассказал, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ.

"Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - сообщил адвокат.

Полозов отметил, что дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения, еще не назначена.

Напомним, Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека дополнительное заявление по делу захваченных спецслужбами РФ украинских моряков.

РБК-Украина писало, что 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.