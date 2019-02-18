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Мін'юст направив в ЄСПЛ додаткову заяву по справі українських моряків

Новини » Політика    18.02.2019 - 18:50
Мін'юст направив в ЄСПЛ додаткову заяву по справі українських моряків
Фото: Павло Петренко (minjust.gov.ua)

Мін'юст у п'ятницю, 15 лютого, подав вимогу в ЕПСЧ перевести моряків в медустанови

Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЕСПЧ) додаткову заяву по справі незаконно затриманих російськими спецслужбами українських моряків. Про це заявив глава відомства Павло Петренко, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

За його словами, Мін'юст у п'ятницю, 15 лютого, подав вимогу в ЕПСЧ перевести моряків в медичні установи.

"Ми буквально в п'ятницю подали вимогу в Європейський суд з прав людини, щоб українських моряків перевели в медичні установи. Ми вимагаємо, щоб їх направили на лікування в медичні заклади України і надали їм необхідну медичну допомогу", - сказав він.

Міністр уточнив, що зараз в ЄСПЛ знаходяться п'ять міждержавних справ. Зокрема, в суді перебувають справи по окупованому Криму, Донбасу, політв'язням, дітям-сиротам, морякам.

Нагадаємо, раніше родичами українських військовополонених моряків зустрілися з постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою і обговорили подання індивідуальних скарг у ЄСПЛ.

РБК-Україна писало, що Україна направила до Європейського суду з прав людини позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.

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