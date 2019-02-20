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Суд у РФ у середу розгляне апеляції на арешт 4 українських моряків

Новини » Надзвичайні події    20.02.2019 - 11:02
Суд у РФ у середу розгляне апеляції на арешт 4 українських моряків
Ілюстративне фото (facebook.com nikolay polozov)

Апеляції подані на постанову Лефортовського районного суду Москви

Апеляційна інстанція Московського міського суду в середу, 20 лютого, розгляне апеляції захисту з приводу продовження строку утримання під вартою відносно чотирьох військовополонених українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Зокрема, йдеться про моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороку та Олега Мельничука.

Суд у РФ у середу розгляне апеляції на арешт 4 українських моряків

"Сьогодні, 20 лютого, апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження строку утримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українським моряків. Зал 235, 11:00", - написав захисник.

Нагадаємо, раніше Полозов повідомив, що захопленого в РФ українського моряка Андрія Оприско в СІЗО "Лефортово" намагалися схилити до дачі показань проти інших українських моряків.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції України направило до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) додаткову заяву у справі захоплених спецслужбами РФ українських моряків.

Додамо, 18 лютого суд у РФ зняв з розгляду апеляції на арешт чотирьох українських моряків.

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