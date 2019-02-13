Суд в РФ залишив під вартою 16 українських моряків

Розгляд скарг захисту пройшов в закритому судовому засіданні

Суд в Москве признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что суд оставил по стражей Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Богдана Небылицына, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Сергей Чулиба. Рассмотрение жалоб защиты прошло в закрытом судебном заседании.

Ранее Мосгорсуд также оставил под арестом еще восьмерых моряков: Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

РБК-Украина писало, адвокат Николай Полозов заявил, что во время проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года около Керченского пролива, повторно заявили, что являются военнопленными.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в том, что трем раненым военнопленным действительно нужна медицинская помощь.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих.

После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.