Москалькова підтвердила, що українським пораненим морякам потрібна меддопомога

Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Денісова висловила сподівання, що морякам нададуть меддопомогу

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала українських моряків у СІЗО "Лефортово" та пересвідчилася у тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Мова йде про поранених українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороки. Денісова висловила сподівання, що морякам нададуть меддопомогу.

"Усі мої листи та звернення не були даремними і сподіваюся, що РФ прийме рішення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Хлопці мають пройти додаткове медичне обстеження та згідно з Третьою Женевською Конвенцією "Про поводження з військовополоненими" їх мають відправити на лікування до третьої (нейтральної) країни", - написала вона.

До цього російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова розповіла українському омбудсмену Людмилі Денисовій, що стан здоров'я захоплених в Керченській протоці задовільний, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.

РБК-Україна писало, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.