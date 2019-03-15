Суд РФ призначив дебати у справі політв'язня Гриба

Під час судового засідання Павлу Грибу викликали "швидку"

Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации (РФ) назначил прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба на 21 и 22 марта 2019. Об этом написал отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что суд определил 21 и 22 марта 2019 для проведения дебатов.

"Скоро приговор", - написал Игорь Гриб.

Он добавил, что во время судебного заседания Павлу вызывали "скорую". Медики сделали ему укол, однако заседание не отменяли.

"Павла тошнит, кружится в голове, но "суд" продолжает свое дело", - добавил отец.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова на встрече с заместителем главы миссии Европейского союза в Украине Анникой Вальдеманн заявила, что до сих пор не получила ответ от российской коллеги Татьяны Москальковой по поводу возможности проведения срочной операции Павлу Грибу.

Также Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находятся в крайне тяжелом состоянии".