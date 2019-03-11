Денісова ще не отримала відповідь Москалькової з приводу операції у Гриба

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова провела зустріч із заступником голови місії Європейського союзу в Україні Аннікою Вальдеманн

Український омбудсмен Людмила Денісова на зустрічі з заступником голови місії Європейського союзу в Україні Аннікою Вальдеманн заявила, що досі не отримала відповіді від російської колеги Тетяни Москалькової з приводу можливості проведення термінової операції українцю Павлу Грибу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової, опубліковане в Facebook.

У ході зустрічі сторони обговорили питання про необхідність проведення термінової операції 20-річному політв'язню Павлу Грибу, якого утримують у Ростові-на-Дону.

"Я повідомила, що направила клопотання уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковій про необхідність невідкладної операції Павла в лікарні, але відповіді поки не отримала", - написала Денісова.

У свою чергу Вальдеманн зазначила, що вона розділяє оцінку щодо серйозного стану Гриба, і висловила надію, що до нього допустять незалежних лікарів синхронно з допуском медиків до керівника "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському.

На зустрічі також порушувалося питання надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам: Василю Сороці, Андрію Ейдеру і Андрію Артеменку.

Також Денісова нагадала, що кримському татаринові Едему Бекірову, який знаходиться в важкому стані в сімферопольському СІЗО, на території тимчасово окупованого Криму, також потрібна кваліфікована допомога лікарів та належні умови утримання.

Нагадаємо, раніше Денісова закликала Москалькову сприяти тому, щоб українському політв'язню Павлу Грибу зробили термінову операцію.

Додамо, Денісова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "знаходиться у вкрай важкому стані".