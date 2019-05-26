Суд дозволив затримати 15 військових РФ за напад у Керченській протоці

Суд дозволив затримати 15 військових РФ у межах кримінальної справи щодо захоплення Росією 24 українських моряків біля Керченської протоки. Про це повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він зазначив, що у справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев’ятьох офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

Матіос наголосив, що матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який 25.05.2019 зобов’язав РФ повернути кораблі та негайно випустити українських моряків.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

В МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити полонених українських моряків, а тільки заявили, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду відстоювати свою позицію".