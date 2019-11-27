Суд ухвалив знести чотири поверхи "Будинку-монстра" на Подолі

Фото: Будинок-монстр на Подолі (the-village.com)

Судд зобов'язавав відповідача за власні кошти знести 4 поверхи

Господарський суд Києва у повному обязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "Будинку-Монстра" на вулиці Нижній Вал. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Таким чином, суд зобов'язавав відповідача за власні кошти знести 4 поверхи.

"Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаю, що будь-які будівельні роботи в будинку-монстрі на Подолі до вирішення судового спору щодо демонтажу незаконних поверхів ЗАБОРОНЕНІ. Наступне судове засідання по даній справі зовсім скоро - 10 вересня о 11:00 в Господарський cуд міста Києва. Очевидно, що забудовник вирішив не зупинятися і порушувати закон і далі. Про те, на які закони забудовник клав ще раніше за лінком у коментарях Якщо ви маєте кілька вільних годин 10 вересня з 11:00 проведіть їх на вул.Б.Хмельницького 44Б Опубліковано Kateryna Butko Середа, 4 вересня 2019 р.

Суд визнав, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм.

Зазначимо, компанія ТОВ "Пателі Лізинг", яка займалась будівництвом будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29, планувала звести будівлю на вісім поверхів. Втім у 2013 році у дозвіл на будівництво внесли поправку, згідно з якою поверховість збільшилась до 12.

Раніше повідомлялось, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення і відсутність необхідної документації.