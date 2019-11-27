ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд ухвалив знести чотири поверхи "Будинку-монстра" на Подолі

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 14:48
Суд ухвалив знести чотири поверхи "Будинку-монстра" на Подолі
Фото: Будинок-монстр на Подолі (the-village.com)

Судд зобов'язавав відповідача за власні кошти знести 4 поверхи

Господарський суд Києва у повному обязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "Будинку-Монстра" на вулиці Нижній Вал. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Таким чином, суд зобов'язавав відповідача за власні кошти знести 4 поверхи.

"Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаю, що будь-які будівельні роботи в будинку-монстрі на Подолі до вирішення судового спору щодо демонтажу незаконних поверхів ЗАБОРОНЕНІ. Наступне судове засідання по даній справі зовсім скоро - 10 вересня о 11:00 в Господарський cуд міста Києва. Очевидно, що забудовник вирішив не зупинятися і порушувати закон і далі. Про те, на які закони забудовник клав ще раніше за лінком у коментарях Якщо ви маєте кілька вільних годин 10 вересня з 11:00 проведіть їх на вул.Б.Хмельницького 44Б

Опубліковано Kateryna Butko Середа, 4 вересня 2019 р.

Суд визнав, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм.

Зазначимо, компанія ТОВ "Пателі Лізинг", яка займалась будівництвом будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29, планувала звести будівлю на вісім поверхів. Втім у 2013 році у дозвіл на будівництво внесли поправку, згідно з якою поверховість збільшилась до 12.

Раніше повідомлялось, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення і відсутність необхідної документації.

Вавришу дозволили будувати висотки в Києві, попри порушення, -Bihus.info Кличко показав, як на Подільському мосту демонтують опори
Новини України Подолзастройка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся