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Суд дозволив здійснити заочне розслідування стосовно Януковича

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Київ, Четвер 03 червня 2021 11:25
Суд дозволив здійснити заочне розслідування стосовно Януковича Фото: Віктор Янукович, екс-президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шевченківський райсуд столиці надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича за фактом захоплення державної влади. Рішення надає право стороні обвинувачення на проведення досудового слідства стосовно підозрюваного за його відсутності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд м. Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення дій екс-президентом у вересні - жовтні 2010 року, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Нагадаємо, що РФ заявила про відмову в екстрадуванні екс-президента України Віктора Януковича за запитом Києва. Офіс генпрокурора планує подати ще запит російській стороні.

Додамо, що 24 січня 2019 року екс-президента України Віктора визнали винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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