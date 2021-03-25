ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У РНБО припускають, що у Януковича й Азарова ще можуть бути активи в Україні

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 17:47
У РНБО припускають, що у Януковича й Азарова ще можуть бути активи в Україні Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що у колишніх президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова все ще можуть бути активи в Україні. Він заявив, що точна інформація про активи стане відома пізніше.

Про це Данілов заявив в ефірі радіо "НВ".

"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається ... Зараз, коли Кабінет міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите ... Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - розповів чиновник.

За словами секретаря РНБО, санкції відносно колишніх президента і прем'єра не є популізмом. Данилов запевнив, що вони впливають.

"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО, - ред.) Не впливає, ви дуже помиляєтеся", - резюмував Данилов.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції в Україну екс-президента-втікача Януковича. Сьогодні апеляційний суд визнав законним обрання для нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

Вчора Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про Харківські угоди. Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Микола Азаров РНБО Янукович
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"