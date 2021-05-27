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РФ відмовила в екстрадиції Януковича, Україна готує повторне звернення, - Венедіктова

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Київ, Четвер 27 травня 2021 19:44
РФ відмовила в екстрадиції Януковича, Україна готує повторне звернення, - Венедіктова Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія відмовилася екстрадувати екс-президента України Віктора Януковича за запитом Києва. Офіс генпрокурора планує подати ще запит російській стороні.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі "Україна 24".

"Ми подавали на екстрадицію (Януковича - ред.), але Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію", - сказала Венедіктова.

Вона також повідомила, що до державного бюджету України раніше надійшли гроші президента-втікача в сумі 1,5 млрд доларів. Однак з цього питання ще триває судовий розгляд. "1,5 млрд доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей", - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що у колишніх президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова все ще можуть бути активи в Україні. За його словами, точна інформація про ці активи стане відома пізніше.

Зазначимо, 24 Січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції екс-президента-втікача Януковича. Сьогодні Апеляційний суд визнав законним обрання для нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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