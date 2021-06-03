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Суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении Януковича

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Киев, Четверг 03 июня 2021 11:25
Суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении Януковича Фото: Виктор Янукович, экс-президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Шевченковский райсуд столицы дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту захвата государственной власти. Решение предоставляет право стороне обвинения в проведении досудебного следствия в отношении подозреваемого в его отсутствие.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд г. Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения действий экс-президентом в сентябре - октябре 2010 года, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Напомним, что РФ заявила об отказе в екстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича по запросу Киева. Офис генпрокурора планирует подать еще один запрос российской стороне.

Добавим, что 24 января 2019 экс-президента Украины Виктора признали виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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