Суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении Януковича
Шевченковский райсуд столицы дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту захвата государственной власти. Решение предоставляет право стороне обвинения в проведении досудебного следствия в отношении подозреваемого в его отсутствие.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд г. Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения действий экс-президентом в сентябре - октябре 2010 года, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.
Напомним, что РФ заявила об отказе в екстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича по запросу Киева. Офис генпрокурора планирует подать еще один запрос российской стороне.
Добавим, что 24 января 2019 экс-президента Украины Виктора признали виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.