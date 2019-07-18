Акції "дочки" російського держбанку виставлені на аукціон

Фото: Промінвестбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аукціон з продажу цінних паперів відбудеться 28 серпня

Пакет акцій "Промінвестбанку", яка є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС. Про це повідомляє РБК-Україан з посиланням на фондову біржу.

Повідомляється, що аукціон з продажу цінних паперів відбудеться 28 серпня.

"28 серпня 2019 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлено 5 080 310 373 акцій ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу)", - йдеться в повідомленні ПФТС.

Стартова ціна пакета становить 532,1 млн гривень.

На сайті біржі уточнюється, що виставлений на продаж пакет акцій був стягнутий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський державний банк ВЕБ подав в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма позов до України, який стосується роботи його української "дочки" - "Промінвестбанку". Як зазначається, позовні вимоги обчислюються сотнями мільйонів доларів, але їх точна сума буде встановлюватися оцінювачами.

Нагадаємо, в Україні діють санкції проти банків з російським державним капіталом, в тому числі і ПАТ "Промінвестбанк". Зокрема, їм заборонено виводити з України кошти.