ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Акції "дочки" російського держбанку виставлені на аукціон

Новини » Економіка    18.07.2019 - 21:30
Акції "дочки" російського держбанку виставлені на аукціон
Фото: Промінвестбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аукціон з продажу цінних паперів відбудеться 28 серпня

Пакет акцій "Промінвестбанку", яка є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС. Про це повідомляє РБК-Україан з посиланням на фондову біржу.

Повідомляється, що аукціон з продажу цінних паперів відбудеться 28 серпня.

"28 серпня 2019 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлено 5 080 310 373 акцій ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу)", - йдеться в повідомленні ПФТС.

Стартова ціна пакета становить 532,1 млн гривень.

На сайті біржі уточнюється, що виставлений на продаж пакет акцій був стягнутий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський державний банк ВЕБ подав в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма позов до України, який стосується роботи його української "дочки" - "Промінвестбанку". Як зазначається, позовні вимоги обчислюються сотнями мільйонів доларів, але їх точна сума буде встановлюватися оцінювачами.

Нагадаємо, в Україні діють санкції проти банків з російським державним капіталом, в тому числі і ПАТ "Промінвестбанк". Зокрема, їм заборонено виводити з України кошти.

Путін назвав умову повноцінного врегулювання ситуації на Донбасі Біля кордонів Латвії знову помітили російські військові літаки та корабель
Новини України ПроминвестбанкРосійська Федераціябанкиакции
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся