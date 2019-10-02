Суд стягнув з Жеваго 1,5 млрд грн на користь НБУ

Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Нацбанк зробить всі можливі правові заходи для стягнення коштів

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Повідомляється, що рішення мотивовано тим, що Жеваго "продемонстрував небажання сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання за договором поруки про погашення кредитів рефінансування банку".

"Враховуючи це, в грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 року, оскільки опонент використав всі можливості для затягування процесу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що після того, як рішення суду набере чинності, Нацбанк зробить всі можливі правові заходи для стягнення коштів.

Нагадаємо, Слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Детективи ДБР вважають, що Жеваго, який є бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", причетний до організації злочинної схеми по розтраті 2,5 млрд гривень фінустанови.

РБК-Україна повідомляло, що Жеваго заявив, що не отримав повідомлення про підозру у відповідності з українським законодавством. Жеваго категорично заперечує звинувачення, які йому винесли в ГБР.