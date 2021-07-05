Вітренко залишається головою "Нафтогазу". Суд заблокував новий припис НАЗК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу" .

Повідомляється, що ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

У самому "Нафтогазі" підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства. Зокрема, компанія відзначає, що НАЗК має сама звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.