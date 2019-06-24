Суд розблокував конкурс на голову Державної митної служби

Шостий апеляційний адміністративний суд відновила дію розпорядження Кабінету міністрів про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення.

"Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - Національне агентство України з питань державної служби має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зазначене рішення суду корупційною змовою.