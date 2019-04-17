Суд розгляне питання про зняття арешту з рахунків Януковича

Шевченківський районний суд Києва розгляне питання про зняття арешту з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, засідання відбудеться сьогодні о 13.30. Справу про зняття арешту "грошей Януковича і Ко" буде розглядати суддя Оксана Голуб.

" Вважаєте це анонсом", - додала вона.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, мова йде про рахунки у "Всеукраїнському банку розвитку".

Нагадаємо, Національний банк прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку" у грудні 2015 року. Банк контролювався сином Віктора Януковича Олександром. У 2018 році Верховний суд України підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову Олександра Януковича до Національного банку, в якому син екс-президента України вимагав відшкодувати 1,6 млрд гривень збитків.