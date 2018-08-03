Верховний суд підтвердив рішення щодо програшу сином Януковича позову до НБУ

Олександр Янукович вимагав у НБУ компенсувати 1,6 млрд гривень за ліквідацію "ВБР"

Верховний суд України підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову Олександра Януковича до Національного банку, яким син екс-президента України вимагав відшкодувати 1,6 млрд гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Янукович у якості акціонера ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" у серпні 2017 року подав позов до НБУ про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд гривень у зв’язку з визнанням "ВБР" неплатоспроможним.

За даними НБУ, Вищий адміністративний суд України ще у січні 2016 року підтвердив правомірність прийняття постанови Національним банком України "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

Таку постанову НБУ ухвалив з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку у зв’язку із застосуванням Радою Європейського союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" - Олександра Януковича. Уже 21 грудня 2015 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "ВБР".

"Верховний Суд України підтвердив висновки судів попередніх інстанцій відносно безпідставності позовних вимог Олександра Януковича. Таким чином, постанова Верховного суду від 20 червня 2018 року залишила касаційну скаргу Януковича Олександра Вікторовича без задоволення, а постанову Апеляційного суду Києва від 6 березня 2018 року та рішення Печерського районного суду Києва від 14 листопада 2017 року у справі №757/46587/17-ц - без змін", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Верховний суд 20 червня не задовольнив скаргу сина екс-президента України Віктора Януковича - Олександра - до Національного банку України про відшкодування 1,5 млрд гривень.