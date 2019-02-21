Суд розгляне клопотання про продовження досудового розслідування по справі Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера, Левіна, Павловського і Торбіна підозрюють у вбивстві Гандзюк

У п'ятницю, 22 лютого, Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Судове засідання відбудеться 22 лютого в 11 годин дня. Повідомляється, що суд розгляне клопотання про продовження строку досудового розслідування за підозрою Мангера В.М., Левіна О.О., Павловського І.В., Торбіна С.В у вчиненні "кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, за підозрою Грабчука М.О., Васяновича В.О., Вишневського В.В., Горбунова В.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 КК України, а також за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (терористичний акт) КК України".

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що глава Херсонської облради Владислав Мангер, двічі відмовився давати свідчення.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Судове засідання призначено на 21 лютого.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.