САП викликала Продана на допит

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Колишнього виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби знову викликали на допит

На території аеропорту "Бориспіль" працівники СБУ намагалися вручити повістку Продану Мирославу про виклик на допит в якості підозрюваного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

"Як і очікувалось колишній виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України, порушуючи обіцянки у публічній площині про негайне прибуття до прокуратури після повернення до України, в черговий раз від отримання повістки про виклик на 12:00 год. 26.11.2018 року відмовився", - зазначено у дописі.

Як повідомляється, на допит ні до прокурорів САП, ні до детективів НАБУ Продан не прийшов.

"При цьому ним та його адвокатами отримано повідомлення про виклик на 09:00 год. 30.11.2018 року до приміщення НАБ України для проведення з ним процесуальних дій", - зазначають у САП.

У САП сподіваються, що Продан прибуде на допит.

"Сподіваємося, що хоча б цього разу "законослухняний" громадянин України – Продан, без загроз своєму здоров’ю та різкого погіршення стану почуття, разом зі своїми захисниками не проігнорують виклик до прокурора та детектива і не вдадуться до маніпулювання фактами і нехтуванням законом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 листопада САП склала і підписала письмове повідомлення про підозру колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану.