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Луценко прокоментував плани Януковича повернутися в Україну

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 12:37
Луценко прокоментував плани Януковича повернутися в Україну
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Раніше адвокат заявив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував слова адвоката колишнього президента України Віктора Януковича про те, що екс-глава держави планує повернутися в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луценка у Facebook.

За словами Луценка, в Україні Януковича чекає обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але і готовий обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану. Двічі Верховна рада не проголосувала за продовження права заочного судочинства. Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - заявив Луценко.

Раніше адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

Нагадаємо, в січні 2019 року завершився суд по справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.

 

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