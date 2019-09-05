Депутати Європарламенту закликали Зеленського не видавати РФ фігуранта справи МН17 Цемаха

Ілюстративне фото (European Parliament)

У Європарламенті побоюються, що російський уряд не допустить появи Цемаха в суді

Депутати Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, у якому просять не допустити видачі Російській Федерації свідка у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, опублікований ініціатором звернення, європарламентарем від Нідерландів Каті Пірі.

"Ми розуміємо ситуацію, у якій відбуваються переговори (про обмін між РФ і Україною, - ред.), і дипломатичні зусилля української влади. Однак Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні знищення MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього і його показань має надзвичайну цінність для ефективного судового розслідування", - йдеться в листі.

Лист підписали 40 депутатів, які вважають, що якщо Цемах стане учасником обміну ув'язненими між Росією і Україною, то з високою ймовірністю зуміє уникнути допиту слідчими міжнародної слідчої групи (JIT), яка веде справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі.

"Прохання Росії про видачу українського громадянина дуже дивне. Воно свідчить про те, що російський уряд хоче не допустити появи цієї людини в суді", - заявила Пірі.

У листі також підкреслюється, що Цемах - громадянин України, який перебуває під вартою, і нагадується про резолюцію РБ ООН, за якою всі особи, прямо або побічно відповідальні за знищення MH17, повинні постати перед судом.

Нагадаємо, слідчі з Нідерландів, які розслідують катастрофу пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть допитати колишнього "начальника ППО" бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні.