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Слідчі у справі МН17 планують допитати Цемаха

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 15:26
Слідчі у справі МН17 планують допитати Цемаха
Фото: Володимир Цемах

Нідерландська прокуратура воліла б, щоб Цемах перебував в Україні

Слідчі з Нідерландів, які розслідують катастрофу пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть допитати Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами представника слідчої групи Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура Нідерландів зацікавлена в тому, щоб допитати його.

"Якщо його (Цемаха - ред.) обміняють, то, звичайно, важко сказати, чи ми зможемо поговорити з ним, коли він буде в Росії", - зазначив спікер.

Також він зазначив, що нідерландська прокуратура воліла б, щоб Цемах перебував в Україні і надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було б стояти "додаткові питання".

Відзначимо, 17 липня 2014 року рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону. В результаті катастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня суд продовжив арешт колишньому начальникові ППО" бойовиків "ДНР" Володимиру Цемаху - свідка у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як Цемах признавался, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Свідку у справі МН17 Цемаху суд продовжив арешт Суд відмовився відпускати Цемаха з-під варти
Новини України НідерландиМН17
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