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Суд розглядає питання про відсторонення Мангера

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 16:06
Суд розглядає питання про відсторонення Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Шевченківський райсуд розглядає питання про відсторонення від посади голови Херсонської облради

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає питання про відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Мангера.

Сторона захисту просить суд заслухати свідчення фігуранта Сергія Торбіна.

"Постанова слідчого судді про заставу є необгрунтованою в частині застави. Прошу розглянути апеляційну скаргу, задовольнити і прийняти рішення", - сказала прокурор.

Прокурор заперечила проти клопотання адвокатів.

"Вважаю, що у задоволенні клопотання захисту треба відмовити, оскільки КПК передбачає в процесах щодо усунення підозрюваних від посади тільки виклик свідків", - сказала прокурор Вікторія Калита.

Нагадаємо, сьогодні на розгляд у Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Вчора Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення. Постанова оскарженню не підлягає.

До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера
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