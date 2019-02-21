Суд розглядає апеляційну скаргу захисту по справі Мангера

На судове засідання не з'явилися захисники Мангера

В Киевском апелляционном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения одному из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк - Владиславу Мангеру. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



В зале суда около 30 активистов и представители средств массовой информации. На судебное заседание не явились защитники: Александр Шадрин, Константин Глоба и Андрей Левковец.

"Защитник Шадрин направил ходатайство, что не прибудет на заседание в связи с тем, что находится в другом судебном заседании", - сказал судья.

Прокуроры по делу не возражали против переноса судебного разбирательства, о котором просили суд защитники Мангера.

Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием. После этого в Службе безопасности Украины заявили, что Мангер дважды отказался давать показания.