Суд розглядає апеляції на вирок Януковичу

Апеляційний суд почав розгляд скарг адвокатів колишнього президента Віктора Януковича на заочне засудження на 13 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У залі суду присутні адвокати Януковича у цій справі: Віталій Сердюк, Андріана Фозекош, Богдан Біленко, Олександр Горошинський, Ігор Федоренко, Олександр Байдик, Юрій Рябовол та прокурори Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента-втікача Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Разом з тим, суд виправдав Януковича за ст. 110 - "Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Додамо, що Віктора Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.