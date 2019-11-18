Суд рассматривает апелляции на приговор Януковичу

Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб адвокатов бывшего президента Виктора Януковича на заочное осуждение на 13 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В зале суда присутствуют адвокаты Януковича в этом деле: Виталий Сердюк, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, Александр Горошинский, Игорь Федоренко, Александр Байдык, Юрий Рябовол и прокуроры Генеральной прокуратуры.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева признал экс-президента-беглеца Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Прокуратура просила осудить Януковича до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ст. 110 - "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий".

Добавим, что Виктора Януковича признали виновным в том, что он обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.