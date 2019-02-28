Суд намагається з'ясувати місцезнаходження Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Сторона обвинувачення висловилася за відкладення розгляду справи

У Київському апеляційному суді сьогодні, 28 лютого, судді намагаються з'ясувати, чому голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, підозрюваний в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, не з'явився для участі у засіданні по розгляду апеляційних скарг. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

У залі суду присутні близько 20 активістів і представники засобів масової інформації.

На судове засідання з'явилися захисники Владислава Мангера та представники сторони обвинувачення.

За словами судді, у канцелярію надійшло клопотання від адвоката Ільченко, адвоката Костянтина Глоби та адвоката Олександра Шадріна.

Шадрін також надіслав клопотання до канцелярії суду про вжиття заходів безпеки стосовно Гандзюк Віктора, посилаючись на те, що "МВС не може забезпечити всіх учасників процесу".

Також клопотання про перенесення засідання надав сам Владислав Мангер, посилаючись на те, що він перебуватиме у Шевченківському суді Києва.

Сторона обвинувачення висловилася за відкладення розгляду справи.

Прокурор Калита Вікторія заявила, що сторони були проінформовані про дату розгляду апеляційних скарг.

"Наскільки мені відомо, що розгляд у Шевченківському суді було закінчено приблизно о третій годині. Я вважаю, що треба, по-перше, з'ясувати, де Мангер знаходиться. І тому оголосити перерву у судовому засіданні, а не відкласти його", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна писало, що у Шевченківському районному суді м. Києва сьогодні, 28 лютого, перенесли судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених Владислава Мангера на 1 березня 2019.

Напередодні в Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Мангера.

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.