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Суд продлил срок досудебного расследования против бизнесмена Мазепы

Фото: Игорь Мазепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по уголовному производству в отношении Игоря Мазепы до 9 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу юридической фирмы EQUITY Law Firm.

Как утверждает источник РБК-Украина, вышеупомянутая информация о продлении срока досудебного расследования против Мазепы соответствует действительности.

Печерский суд Киева частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) и продлил срок досудебного расследования до 28 августа 2024 года.

Дело Мазепы

18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украинско-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел выехать из страны для того, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Одного из сотрудников Госгеокадастра арестовали еще в прошлом месяце, то есть в декабре 2023 года.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.

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Игорь Мазепа