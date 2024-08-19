ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд продлил домашний арест нардепу Тищенко

Киев, Понедельник 19 августа 2024 18:06
UA EN RU
Суд продлил домашний арест нардепу Тищенко Фото: нардеп Николай Тищенко (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Суд решил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста народному депутату Украины Николаю Тищенко еще по меньшей мере на два месяца.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офисе генерального прокурора Украины.

Как отметили в Офисе генпрокурора, суд решил продлить круглосуточный домашний арест Тищенко до 23 сентября включительно.

Также его обязали продолжить носить электронный браслет.

Что предшествовало

Напомним, 20 июня в центре Днепра неизвестные в балаклавах напали на бывшего военного. Им оказался экс-боец подразделения Kraken Дмитрий Павлов с позывным "Сын". Он прогуливался по городу с женой и маленьким ребенком.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку одним из участников событий был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Он поссорился с Павловым, после чего охрана нардепа избила бывшего военного.

После этого сотрудники Государственного бюро расследований пришли к парламентарию с обысками. Тищенко объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Затем Печерский районный суд Киева избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без возможности внести залог.

Сам депутат попытался оправдать свои действия утверждениями, что бывший военный Павлов является "другом организатора ботоферм в Днепре".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Тищенко Суд Мера пресечения
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты