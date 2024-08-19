Суд продлил домашний арест нардепу Тищенко

Суд решил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста народному депутату Украины Николаю Тищенко еще по меньшей мере на два месяца.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офисе генерального прокурора Украины.

Также его обязали продолжить носить электронный браслет.

Как отметили в Офисе генпрокурора, суд решил продлить круглосуточный домашний арест Тищенко до 23 сентября включительно.

Что предшествовало

Напомним, 20 июня в центре Днепра неизвестные в балаклавах напали на бывшего военного. Им оказался экс-боец подразделения Kraken Дмитрий Павлов с позывным "Сын". Он прогуливался по городу с женой и маленьким ребенком.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку одним из участников событий был скандальный народный депутат Николай Тищенко. Он поссорился с Павловым, после чего охрана нардепа избила бывшего военного.

После этого сотрудники Государственного бюро расследований пришли к парламентарию с обысками. Тищенко объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Затем Печерский районный суд Киева избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без возможности внести залог.

Сам депутат попытался оправдать свои действия утверждениями, что бывший военный Павлов является "другом организатора ботоферм в Днепре".

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