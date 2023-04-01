Официально. СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу

СБУ подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу. Его обвиняют в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Обновлено. Как сообщает "Суспильне", митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу избирают меру пресечения в Шевченковском районном суде города Киева.

СМИ пишут, что прокуроры просят суд избрать Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Как установили правоохранители, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев.

Также он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать вражеские настроения к ним. Кроме того, митрополит Павел делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России.

Фото: СБУ подтвердила вручение подозрения митрополиту Павлу и показала кадры из обысков в его доме (ssu.gov.ua)

"Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза", - заявили в СБУ.

В свою очередь вручение подозрения прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса!" - отметил Малюк.

Так, на основании собранных доказательств митрополиту Павлу сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений),

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Напомним, что сегодня утром РБК-Украина стало известно, что митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. После чего стало известно, что правоохранители направились в его дом на обыски.

Сам же представитель Московского патриархата заявил, что ему якобы дали домашний арест, а в УПЦ МП утверждают, что его сегодня должны быть допросить.