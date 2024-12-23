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Суд продлил арест сыну Гринкевича и уменьшил размер залога

Фото: Роман Гринкевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Печерский суд Киева продлил арест Роману Гринкевичу до 21 января 2025 года. Также был уменьшен размер залога до 302 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее, 26 ноября, Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей до 24 января отцу Романа Гринкевича - Игорю Гринкевичу - и определил ему залог в размере 298 258 тысяч гривен.

Их подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.

 

Дело Гринкевичей

Напомним, в конце декабря прошлого года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, его обвиняют в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц Минобороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Подробнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

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Суд