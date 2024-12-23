Суд продовжив арешт сину Гринкевича та зменшив розмір застави

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міноборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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