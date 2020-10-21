Суд продовжив розгляд справи щодо арештів "Мотор Січі"

Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про арешти акцій АТ "Мотор Січ". На цей раз суд розглядав клопотання про зняття чотирьох арештів з акцій компанії відразу від двох компаній-акціонерів.

Про це повідомив адвокат Олександр Максименко, коментуючи результати засідання суду 21 жовтня.

"Ми продовжуємо серію оскаржень арештів, які були накладені Шевченківським судом в рамках кримінального провадження досудового розслідування, здійснюваного Службою безпеки України. У попередніх судових засіданнях ми не отримали належного результату (зняття арешту, - ред.), тому згідно з чинним законодавством, пробуємо повторно скасувати арешт", - заявив у коментарях журналістам адвокат Максименко.

В цей раз один з акціонерів ініціює скасування відразу чотирьох арештів на акції компанії, які були накладені в рамках однієї й тієї ж кримінальної справи.

Судові засідання за клопотанням двох акціонерів були призначені в один день з інтервалом у п'ять хвилин. Слідчим суддею призначений Віталій Циктіч, який раніше запам'ятався участю у справі "екс-беркутівців".

Через те, що в цих клопотаннях один суддя, адвокати не виключають, що в разі винесення негативного вердикту по одному з них, такого ж рішення слід чекати і по другому.

"Однак арешти не тільки шкодять діяльності компанії, але і просто безглузді з юридичної точки зору: акції в бездокументарній формі існують у вигляді електронних записів - вони в принципі не можуть бути речовими доказами у справі, оскільки навіть фізично не можуть містити слідів злочину. Бездокументарні акції у вигляді електронних записів не можуть бути інструментом знищення обладнання Ат "Мотор Січ", як вважають слідчі СБУ. Саме тому сьогодні компанії-інвестори АТ "Мотор Січ" повторно зверталися до суду з клопотанням про зняття арештів з акцій", - зазначають адвокати.

Через неявку в суд слідчого і прокурора, суддя вирішив перенести засідання на 4 і 10 листопада. Адвокати переконані, що це явне ігнорування правоохоронцями судового засідання з метою його цілеспрямованого затягування.

Нагадаємо, кримінальна справа, що стало підставою для багаторічного блокування акцій та перешкоджання зміну акціонерів ВАТ "Мотор Січ", ініційована Службою безпеки України у 2017 році.

Останній з чотирьох арештів акцій в серпні 2020 року був накладений за ініціативою Офісу генпрокурора України. Це сталося відразу після того, як "Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс" спільно зі своїм партнером - групою українського бізнесмена Олександра Ярославського DCH - подали нову заявку до Антимонопольного комітету України для погодження концентрації акцій.

На думку державних і правоохоронних органів, присутність китайських інвесторів в складі акціонерів АТ "Мотор Сис" несе загрозу економічній безпеці України.

Водночас за словами екс-віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, заяви керівника "Укрспецекспорту" Вадима Ніздрі про пріоритетність військово-технічного співробітництва з приватними компаніями Туреччини у сфері авіаційного двигунобудування в контексті порушення прав приватних китайських інвесторів ПАТ “Мотор Січ" - приклад подвійних стандартів і показник надійності України як партнера у міжнародних відносинах

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна китайський бізнесмен Ван Цзін, який є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") пояснив, чим зумовлений його інтерес компаній до "Мотор Січі".

За словами адвокатів компанії-акціонера, арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище ВАТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Як раніше заявляв бізнесмен і власник групи компаній DCH Олександр Ярославський, влада повинна припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю.