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Суд продовжує досліджувати докази у справі Омеляна

Новини » Політика     12.12.2019 - 20:43
Суд продовжує досліджувати докази у справі Омеляна
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступне засідання відбудеться в січні

У Вищому антикорупційному суді триває дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Так, за результатами засідання, яке відбулось 12 грудня 2019 року, досліджено майже два томи доказів. Загалом же у справі вже досліджено майже 20 із 29 томів матеріалів, заявлених стороною обвинувачення. Наступне засідання заплановане на 24 січня 2020 року.

Нагадаємо, колишній очільник Міністерства обвинувачується у тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, він умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно. Дії ексміністра кваліфіковані за ст. 366-1 КК України.

Нагадаємо, у Солом'янському районному суді міста Києва 27 травня прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування інформації Володимиром Омеляном. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

Омелян звинувачується в тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

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Новини України САПСудВладимир Омелян
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