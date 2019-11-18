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Суд досліджує докази у справі Омеляна

Новини » Політика     18.11.2019 - 20:07
Суд досліджує докази у справі Омеляна
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Всього у цій справі 29 томів доказів

У Вищому антикорупційному суді продовжується дослідження доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що під час засідання 18 листопада продовжилося дослідженн доказів за звинуваченням Омеляна в декларуванні недостовірної інформації.

"Так, за результатами засідання досліджено 5 томів матеріалів. Загалом вже досліджено 8 з 29 томів доказів у справі. Наступне засідання - 19 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Суд досліджує докази у справі Омеляна

Нагадаємо, у Солом'янському районному суді міста Києва 27 травня прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування інформації Володимиром Омеляном. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

Омелян звинувачується в тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

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